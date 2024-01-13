روسيا تطلق 40 صاروخا ومسيرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرنية، اليوم السبت، إطلاق روسيا 40 صاروخا ومسيرات على مناطق مختلفة من البلاد، وفق لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وسائل إعلام والسلطات الأوكرانية، إلى وقوع انفجارات في بعض المقاطعات الأوكرانية بينها: «دنيبر-تشيرنيجوف-كريمينتشوج-كروبيفنيتسكي-سومي-إيفانو فرانكوفسك»، عقب إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عموم أراضي البلاد، ما اسفر عن وقوع أضرار، وفق لما نشرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان السياسي الفرنسي، زعيم «حزب الوطنيين» فلوريان فيليبو، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة سترفض تقديم أي مساعدة أخرى لأوكرانيا بسبب مشاكل في جرد الأسلحة، مضيفا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن الفساد يعم بشكل مريع في أوكرانيا، على حد وصفه.

وكان مفتش وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»روبرت ستورتش، قال في وقت سابق، إن الوزارة لم يتابع بشكل صحيح عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مشددا في تقرير، على أن لا يزال مجهولا حتى الآن، مصير أسلحة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار من إجمالي تسليم بحوالي 1.7 مليار دولار.

وكان رئيس وزراء بولندا السابق ماتيوس مورافيتسكي، قال في وقت سابق، القوات الأوكرانية التي فشلت في هجومها المضاد تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مضيفا في مقابلة مع صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن الوضع في أوكرانيا ككل، يثير القلق بين دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأشار مورافيتسكي، إل تمتع الجيش الروسي بتفوق كبير في ساحة المعركة، كما لفت المسؤول البولندي السابق، إلى انهيار القوات الأوكرانية على الجبهة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.