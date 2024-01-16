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تقرير أمريكي: تفكيك الفصائل الفلسطينية مستحيل

كتب:

أحمد عادل موسى
04:39 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أكد تقرير لقناة «NPR» الأمريكية، أنه من الصعب على الاحتلال الإسرائيلي تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على الفصائل الفلسطينية، نظرًا لعدم وجود استراتيجية واضحة.

ويعتبر القناة الأمريكية أن النجاح لا يعتمد فقط على تدمير القوة العسكرية للفصائل، بل يتطلب أيضًا ضمان أن يكون الحكم القادم لقطاع غزة مشروعًا، ويتمتع ببعض الشرعية والفعالية.

تحقيق ما تبقى من أهداف الاحتلال في غزة قد يكون صعبًا

ونقلت إذاعة «NPR» عن محللين قولهم إن تحقيق ما تبقى من أهداف الاحتلال في غزة قد يكون صعبًا ومدمرًا بشكل أكبر للفلسطينيين، وخاصة مع انتقال القتال إلى مناطق جنوب غزة التي أصبحت مكتظة بالسكان، إذ يمكن للفصائل التمويه بشكل أعمق بين المدنيين وتشكيل مجموعات مسلحة صغيرة، يصعب على الاحتلال الإسرائيلي متابعتها وقتل أفرادها.

وأشارت الإذاعة إلى أن بعض المحللين يرون أن الإسرائيليين مدربون بشكل أفضل على قتال الجيوش النظامية، وليس حركات التمرد وحروب العصابات، وهذا يجعل من الصعب للغاية عليهم، إذا استمروا في غزة، مواجهة التمرد والجماعات المسلحة.

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