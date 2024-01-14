«فصائل غزة» تؤكد توجيه ضربة قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استهداف قوة مشاة، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائلي، بواسطة قذيفة مضادة للأفراد، ما أدى إلى سقوط أفراد القوة بين قتيل وجريح.

الفصائل تستهدف قوة إسرائيلية

وفي بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية عبر «تليجرام»، أكدت أن الفصائل تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية مشاة بقذيفة مضادة للأفراد، ونتج عن ذلك سقوط قتيل وجريح، في جنوب مدينة خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

وفى سياق متصل، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، عن قصف مدينة أسدود بوابل من الصواريخ، رداً على المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

استهداف حشود لجيش الاحتلال وسط غزة

وأفادت الفصائل أيضًا عن استهداف تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج في وسط قطاع غزة بواسطة قذائف الهاون.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أن الفلسطينيين يتطلعون إلى إصدار قرار من محكمة العدل ينصف شعب فلسطين وغزة، ويوقف المذابح والمجازر، ويقدم المجرمين للمحاكمة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.