ماذا يعني اكتساح «ترامب» أول انتخابات تمهيدية؟.. سيناريو 2020 قد يتكرر

سلطت صحيفة «جارديان» البريطانية الضوء على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأول مسابقة انتخابية في الولايات المتحدة لعام 2024، بعد أن تغلّب بسهولة على مجموعة من الجمهوريين الذين فشلوا في اكتساب نفس القدر من الجاذبية، ليكتسح أول انتخابات تمهيدية.

وكانت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» ذكرت أنّ السباق لصالح ترامب حُسم سريعا، بينما كان المشاركون في المؤتمرات الحزبية بمعظم أنحاء الولاية ما زالوا يدلون بأصواتهم، في علامة على التقدم الواسع الذي حققه الرئيس السابق في السباق.

وقال «ترامب» بحسب الصحيفة، متحدثا إلى المشجعين بعد أن أكدت النتائج فوزه: «كنا أمة عظيمة قبل 3 سنوات، والآن نحن أمة في تراجع»، ثم قدّم سلسلة وعود بشأن ما سيفعله في فترة ولايته الثانية، بما في ذلك عمليات الحفر المتفشية ومنح ضباط الشرطة الحصانة الكاملة.

منافسو «ترامب» عانوا أمامه

واستغرقت المعركة الحامية على المركز الثاني وقتًا أطول بكثير، حيث تفوّق رون ديسانتيس على نيكي هالي في مفاجأة، بينما أطلق حاكم فلوريدا حملته الانتخابية بطريقة تقليدية في ولاية أيوا، حيث زار جميع المقاطعات الـ99، على أمل أن يكافئه الناخبون هناك كما فعلوا مع المرشحين في الماضي.

وفي الوقت ذاته، كان يُنظر إلى هيلي حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، على أنّها الخيار الأكثر اعتدالا للجمهوريين، ولديها فرصة أفضل للتغلب على جو بايدن في الانتخابات العامة مقارنة بالمرشحين على يمينها.

وتقول صحيفة «جارديان»، إنّ ديسانتيس قد يشهد زخمًا أكبر في حملته بعد الأداء القوي المفاجئ، وإن كان بعيدًا عن تقدم ترامب القيادي، وقد قال متحدثا إلى أنصاره في دي موين في نهاية الليل: «لقد ألقوا علينا كل شيء باستثناء حوض المطبخ».

100 ألف جمهوري صوتوا في أيوا

وتشير تقديرات مبكرة إلى أنّ 100 ألف جمهوري صوتوا في المؤتمرات الحزبية يوم الاثنين، وفقًا لرئيس الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، جيف كوفمان، وهو أقل بكثير من نسبة الإقبال في عام 2016.

وتجمع الناخبون يوم الاثنين، في المدارس والمكتبات والمراكز المجتمعية وحتى في مخازن الحبوب، للنقاش بشأن الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، لكن طقس الشتاء القاسي من درجات حرارة تحت الصفر ورياح شديدة وتساقط الثلوج، يعني أنّ البعض لم يتمكنوا من الوصول إلى منطقتهم بسبب إغلاق الطرق وغيرها من العوائق.

ويعني الفوز أنّ ترامب حسم بطاقة الترشح في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة، وقد يواجه مرة ثانية الرئيس الحالي جو بايدن، حيث فاز الأخير عليه في انتخابات 2020 وحرمه من الفوز بولاية ثانية.