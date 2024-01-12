«ترامب» يفاجئ جمهوره قبل الانتخابات الأمريكية: أتوقع انهيار اقتصاد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه يتمنى انهيار الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبل أن يفوز بولاية جديدة ويعود إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل.

وتوقع دونالد ترامب، أن ينهار الاقتصاد الأمريكي خلال الشهور المقبلة، قائلًا: «عندما يكون هناك انهيار، آمل أن يكون ذلك خلال الأشهر الـ12 المقبلة لأنني لا أريد أن أكون هربرت هوفر»، وهربرت هوفر هو رئيس أمريكي سابق عانت أمريكا في عهده من أزمة اقتصادية طاحنة.

وأضاف ترامب: «السبب الوحيد لكون الاقتصاد الأمريكي يعمل إلى الآن، هو أنه يسير بناءً على السياسات التي وضعناها، وبسبب ما فعلته إدارة ترامب، الاقتصاد يفقد قوته وزخمه».

انتقاد سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن

وجاءت تصريحات دونالد ترامب خلال مقابلة بإحدى المنصات الأمريكية الشهيرة، وهي تعتبر انتقاد للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وذلك قبل أسبوع من بداية المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا.

ويهاجم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتظام بسبب سياساته الاقتصاد، ووصف الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية بأنه «هش للغاية»، بحسب ما نشرته «CNN».

البيت الأبيض يرد

ورد البيت الأبيض على تصريحات دونالد ترامب، قائلًا في بيان، إن الرئيس لا ينبغي أن يأمل في أن يشعر الأميركيون بالألم الاقتصادي، إن واجب القائد الأعلى هو أن يضع دائمًا الشعب الأمريكي في المقام الأول.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: «لا نأمل أبدًا أن تعاني الأسُر التي تعمل بجد من آلام اقتصادية، يجب على المسؤولين الجمهوريين أن يرحبوا بالتقدم الاقتصادي الذي يحققه الرئيس بايدن».