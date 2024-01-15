«حتى لو كنت مريضا اذهب واتوفى لاحقًا».. ترامب يطالب ناخبيه بالإدلاء بأصواتهم

طلب المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب من جمهوره وناخبيه، أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وقال ترامب لناخبيه: «اذهبوا وصوتوا حتى لو كنتم مرضى بأشد المرض»، بحسب رويترز.

وحث المرشحون الجمهوريون ودونالد ترامب ناخبيه أن يواجهوا درجات الحرارة المنخفضة، والتي تهدد الآلاف في ولاية أيوا للإدلاء بأصواتهم، وسط مخاوف من أن موجة برد قياسية متوقعة قد تبقي الكثير من الناخبين في منازلهم.

وأضاف ترامب لناخبيه مازحًا: «لا يمكنك الجلوس في المنزل حتى لو كنت مريضًا كالكلب، اخرج وانتخب حتى لو أدليت بصوتك ثم توفيت لاحقًا فالأمر يستحق ذلك»، وانقسم العديد على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة تصريحات دونالد ترامب، إذ رآها العديد من محبيه رسالة تحفيز قوية، وبين من انتقده.

الطقس يهدد دونالد ترامب

وأصبح الطقس الجليدي في ولاية أيوا الواقعة في الغرب الأوسط، بمثابة ورقة رابحة في المنافسة الحاسمة التي يمكن أن تساعد في إنهاء محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب ليصبح المرشح الجمهوري لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات العامة بنوفمبر المقبل، وتعد ولاية أيوا التي يبلغ سكانها أكثر من 3 مليون، أحد أهم الولايات في سباق الانتخابات الأمريكية.

درجة الحرارة تصل إلى 30 تحت الصفر

ومن المحتمل أن تصل درجات الحرارة في ولاية أيوا إلى 30 تحت الصفر، وموجات جليدية وعواصف ورياح ثلجية تضرب الولاية، حيث اضطر ترامب ومنافسية الرئيسيين نيكي هالي ورود ديسانتيس لإلغاء تجمعاتهم في ولاياتهم.