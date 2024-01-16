معلومات عن الضابطة المقاتلة المتوجة بلقب ملكة جمال أمريكا.. ما تزال في الخدمة

«ضابطة وطالبة وملكة جمال»، جميعها مهمات تحتاج إلى شخص خارق، من أجل تحقيقها في وقت واحد، لكن فعلتها ماديسون مارش، الضابطة في القوات الجوية الأمريكية، بعدما توجت بلقب ملكة جمال أمريكا 2024، في واقعة لم تحدث من قبل.

تتويج ضابطة أمريكية بلقب ملكات جمال

لم تكن مارش مجرد ضابطة أمريكية، بل تملك تحديات بالجملة وأفكار ترغب في تطبيقها، من أجل أن تترك أثرًا على المستويات كافة، وتحويل ذلك اللقب إلى واقع ملموس قادر على تغيير المجتمع حولها، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

تُعد ماديسون مارش أول ضابطة في القوات الجوية الأمريكية، موجودة في الخدمة الفعلية، تحصل على لقب ملكة جمال أمريكا، لكنها تخطط أن تقضي هذا العام في الترويج للقضايا التي تدعمها، ومحاولة إحداث الفارق بها، إلى جانب أن تصبح سفيرة تمثل الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى جميع أنحاء العالم، على ألا يمنعها ذلك من مواصلة مسيرتها العسكرية، والحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة.

«أريد أن أكون صوتًا للمستضعفين ومن لا صوت لهم، يجب أن يكون لي تأثير في جعل العالم مكانًا أفضل»، هكذا قالت في مقابلة لها أبرزتها الصحيفة الأمريكية، بالتأكيد أنها لن تكتفي باللقب.

تؤمن مارش بأن الخدمة العسكرية شرف عظيم، وأنها تسعى جاهدة لتمثيل أمريكا بكل فخر، كما أنها تؤمن بأهمية التعليم، وتهدف إلى إكمال دراستها للحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة.

معلومات عن الضابطة المتوجة بلقب ملكة جمال أمريكا

الاسم: ماديسون مارش

العمر: 22 عامًا

المدينة: دنفر - ولاية كولورادو

الحالة الاجتماعية: عازبة

المهنة: ضابطة في القوات الجوية الأمريكية، طالبة ماجستير في السياسة العامة بجامعة هارفارد.

الألقاب:

ملكة جمال كولورادو 2023

ملكة جمال أمريكا 2024

قضايا تدعمها ماديسون مارش