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تداول 539 ألف طن بضائع في مواني البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الماضي

كتب:

كريم روماني
10:36 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 539 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

تفاصيل تحقيق معدلات مرتفعة من التداول بمواني البحر الأحمر

وجاءت تفاصيل المعدلات مرتفعة من التداول كما يلي:

 - سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 401 ألف طن بزيادة 24% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2022.

- زيادة بنسبة 192% للواردات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 138 الف طن.

- شهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9% عن الفترة نفسها في العام الماضي.

- كمية وارد لميناء سفاجا 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن.

- شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624%.

- كمية وارد بميناء السويس 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع.

- شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع.

- كمية وارد بميناء نويبع 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع.

- شهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.