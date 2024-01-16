تداول 539 ألف طن بضائع في مواني البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الماضي

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 539 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

تفاصيل تحقيق معدلات مرتفعة من التداول بمواني البحر الأحمر

وجاءت تفاصيل المعدلات مرتفعة من التداول كما يلي:

- سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 401 ألف طن بزيادة 24% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2022.

- زيادة بنسبة 192% للواردات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 138 الف طن.

- شهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9% عن الفترة نفسها في العام الماضي.

- كمية وارد لميناء سفاجا 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن.

- شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624%.

- كمية وارد بميناء السويس 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع.

- شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع.

- كمية وارد بميناء نويبع 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع.

- شهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.