«التعليم» تحدد ضوابط استعانة الطالب بمرافق في امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط استعانة الطالب بمرافق في امتحانات الثانوية العامة 2024، للطلاب المرضي والمكفوفين الذين لديهم أعذار مرضية تمنعهم من الكتابة، وذلك بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن تبدأ يوم 22 يونيو 2024.

ضوابط وشروط مرافق الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وشروط مرافق الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2024 :-

- تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية.

- أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي.

- ألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية.

وتتولى الإدارة التعليمية إعداد بطاقة تحقيق شخصية للمرافق تلصق عليها صورته وتختم بختم الشعار من الإدارة التعليمية وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة .

- لا يساعد المرافق الطالب في أداء الامتحان بالمواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التي تطلبها الإجابات.

- على المرافق كتابة ما يملي عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويثبتها المرافق وفقا للهجاء الذي يسمعه.

- بالنسبة للطالب الكفيف يجوز له الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة، وتحت مسؤوليتهم (حال عدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وكانت لديه إعاقة تمنعه من ذلك) وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق).