مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن تراث الفن الشعبي المصري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة عن تراث الفن الشعبي المصري يقدمها الدكتور أحمد محمود يونس؛ الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وذلك الساعة الخامسة مساء الخميس 18 يناير، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

التراث المصرى

وتأتي تلك المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات «محطات من التراث المصري» التي تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول المحاضرة عدة محاور منها مقدمة حول مفهوم مصطلح الفولكلور وأجناس الثقافة الشعبية والتعريفات الخاصة بالرقص الشعبي.

نشر المعرفة بالتراث

وتأتي الفعالية في ضوء إهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، مما يجعلها ذراعًا مُعينًا له في أركان حياته المختلفة، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والإتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والإطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.