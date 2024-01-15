مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذا جديدا لبيع الهدايا التذكارية (صور)

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، منفذاً جديداً لبيع الهدايا التذكارية، وذلك بحضور الدكتور محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي، واللواء خالد سعيد، رئيس قطاع الأمن، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي، ودينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات، والمهندس هشام مرتضى، رئيس القطاع الهندسي.

تلبية احتياجات السياح

وأكد الدكتور أحمد زايد، أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار استراتيجية المكتبة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الأعمال الفنية والمستنسخات الأثرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد وترسيخ الهوية المصرية.

محط التقاء الزائرين

وأشار محمد عقل، إلى أن المكتبة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات، بالإضافة لتنمية الموارد المادية، موضحا أنه جرى مراعاة إقامة المنفذ عند ممر الخروج بالمكتبة، ليكون محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم، مشيرًا إلى أن توقيتات عمل المنفذ ستكون خلال ساعات عمل المكتبة.

أعمال فنية وهدايا تذكارية

وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن منفذ بيع الهدايا التذكارية - وهو المنفذ السادس لبيع إصدارات وهدايا المكتبة - يعد من أهم منافذ البيع كونه متخصصاً لبيع الهدايا التذكارية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وبعض المستنسخات من الأعمال الفنية للحضارات القديمة الفرعونية والرومانية وغيرها.