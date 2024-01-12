مكتبة الإسكندرية تتعاون مع العاصمة الإدارية لتوثيق قطع متحفية

قال الدكتور أيمن سليمان، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية التابعة لمكتبة الإسكندرية، إن المركز تعاون مع العاصمة الإدارية في المتحف الذي يتم إنشاؤه حاليًا، وتوثيق 50 قطعة في المتحف بتقنية ثلاثي الأبعاد، ومقتنيات توت عنخ أمون، وتوثيق بانورامي للأزهر الشريف، بالإضافة إلى إنتاج 8 أفلام وثائقية في متحف الحضارة.

وأضاف «سليمان»، في بيان اليوم، أن المركز منذ نشأته قبل نحو 20 عامًا عمل على توثيق تراث مصر الحضاري والطبيعي.

زيادة الوعي بالتراث المصري

وأشار إلى دور المركز في زيادة الوعي بالتراث المصري، والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، والحصول على براءة اختراع عن الكالشراما «بانوراما التراث الحضاري».

توثيق التراث الموسيقي والسينمائي والمسرحي

ولفت إلى اهتمام المركز بتوثيق التراث الموسيقي والسينمائي والمسرحي، وتعمل وفق برامج ثقافية للتواصل المجتمعي من خلال عدد من الفعاليات التي تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات.

افتتاح قاعة فرسان السماء

من جهته أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية التابع للمكتبة يقوم بتوثيق كل التراث الثقافي والطبيعي والمادي لجميع أنحاء مصر، والذي شهد افتتاح قاعة فرسان السماء، وهي عبارة عن متحف يضم إسهامات العرب في الفلك وقياس الوقت والنجوم من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر.