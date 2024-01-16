وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة، ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات، بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

تضمن اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

كما كرم القائد العام للقوات المسلحة عدد من القادة والضباط تقديرًا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها.

وألقى وزير الدفاع، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسئوليات المكلفين بها على أكمل وجه.

وأكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدرتها البشرية، وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن، بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل، بالتدريب المستمر، والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات، لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد، لتنفيذ أي مهام قد تسند إليها في مختلف الظروف.