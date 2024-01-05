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القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد

كتب:

محمد مجدي
02:15 م | الجمعة 05 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جاء فيها: «قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم والأخوة الأقباط بأطيب التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات».

وأضاف: «إن رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط وهم يهنئون قداستكم بعيد الميلاد المجيد يؤكدون بذل كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية، مؤكدين أن وحدة نسيجنا الوطني هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضاري جيلاً بعد جيل.. حفظكم الله وبارك عطائكم وكل عام وقداستكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.