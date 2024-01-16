مجلس النواب يعيد المداولة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، إذ تشهد هذه الجلسة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

الموافقة النهائية على مشروع القانون

يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.

فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه ب«الرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم تأكّيد أنَّه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».

مناقشة 98 أداة رقابية

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.