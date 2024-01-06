نائب: قانون الإيجار القديم على أجندة مجلس النواب للمناقشة الفترة المقبلة

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر تفاصيل مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم.

وأوضح عمرو درويش، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم هو قانون عرّض كثيرا من المواطنين إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، وأن لهذا القانون تداعيات وآثار كبيرة على مستقبل العقارات في مصر.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يُنَاقَش القانون من قبل البرلمان، وأنه وُضِع على الأجندة للمناقشة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.

وتابع: عندما يُفْتَح الباب لمناقشة هذا القانون؛ سنكون أكثر حيادية، لأن هذا القانون ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيُرَاعَى البعد الاجتماعي، معقبًا: لو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع.

وأضاف النائب عمرو درويش، أن ملف قانون الإيجار القديم فُتح منذ فترة وكان هناك بلورة لهذا القانون، ونظرًا للظروف العالمية أُجِّل الحديث عن هذا القانون.