«العمل» تكثف حملات التفتيش بالقطاع الخاص للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص، للتأكّد من التزامها بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 3500 جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه مع مرتبات شهر يناير الجاري.

تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص

وأكّد عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنَّ الزيادة التي أقرّها المجلس القومي للأجور تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع أنواع الرعاية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص، وتحسين مستواهم المعيشي.

لا استثناءات من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأضاف أنَّ جميع منشآت القطاع الخاص، أبدت تعاونها واستجابتها الفورية لقرار المجلس القومي للأجور، وإقرار الزيادة في الحد الأدنى للمرتبات، لافتا إلى أن الوزارة لم تتلق أي اعتراضات أو طلب استثناء من أي من منشآت القطاع الخاص، حول زيادة الحد الأدنى للمرتبات.

وأشار إلى أنَّ حملات التفتيش على القطاع الخاص تتمّ بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة يجريها المفتشون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية، إذ لن تنحصر مهمتهم في التأكّد من تطبيق الحد الأدنى للأجور فقط، وإنما ستشمل حملات التفتيش بحث شكاوى العاملين، ومدى حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، ومراجعة تنفيذ توصيات مسئولي الحملات السابق وإزالة أسباب الشكاوى.