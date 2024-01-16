مجندات إسرائيليات علمن بـ«طوفان الأقصى» قبل وقوعها.. ماذا رصدت كاميرات المراقبة؟

نشرت شبكة «BBC» البريطانية تقريرًا، زعمت خلاله أن بعض المجندات الشابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، علمن بهجوم السابع من شهر أكتوبر والتي أطلقت عليه الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، قبل حدوثه بأيام طويلة، حيث رصدن ما وصف بـ«شيء مريب».

في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك وحدات من المجندات الشابات، مهمتها فقط هي الجلوس لساعات طويلة في قواعد المراقبة، ورصد أي شيء غريب يرونه بأعينهن، وقبل هجوم السابع من أكتوبر بشهور تقريبًا، بدأت المجندات في رصد أشياء غريبة أمامهن، مثل تدريبات يقوم بها أفراد على المداهمة والاقتحام، وعمليات اختطاف.

تصرفات غريبة بقوم بها المزارعين

كما رصدن المجندات أيضًا تصرفات غريبة يقوم بها المزارعون على الجانب الآخر من السياج الحدودي في قطاع غزة. وتقول مجندة إنهن أبلغن الضباط بما كن يرونه، ولم يكن في أيديهن القيام بأي شيء.

مجندات علمن بهجوم 7 أكتوبر

وأشار «BBC»، إلى أن المجندات كان من الواضح لديهن أنهن يعلمن بهجوم الفصائل الفلسطينية، وأنهم يخططون للقيام بعملية ما، كما اطلعت أيضًا هيئة الإذاعة البريطانية، على رسائل واتساب، أرسلتها المجندات إلى الضباط، ورصدن فيها حوادث وقعت على الحدود، وكانت المجندات تتخوّفن ممّن ستكون منهن في الخدمة عندما يقع الهجوم المحتوم.

جيش الاحتلال: نركز على تهديد حماس

وبحسب ما ذكرته «BBC»، حاولت الحصول على تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ما زعمه المجندات الإسرائيليات، إلى أن الرد كان: «نحن بصدد التركيز على التخلص من التهديد الذي تمثله الفصائل الفلسطينية».

تقول إحداهن: «تحدثنا للمسئولين عن ما كنا نراه، الإشارات كانت أمامنا وتقول بأن هناك خطًا كبيرًا كان واقعًا، قولت لصديقتي ذات مرة بأننا رصدنا على مدى الأسبوعين الماضيين كل يوم حدثًا».

ما وظيفة هؤلاء المجندات؟

المجندات كن يجلسن داخل غرف قريبة من الحدود، يتابعن لساعات كل يوم الحدود ويراقبن أي أنشطة غير طبيعية هناك، هذه المراقبة تكون مصوّرة بالكاميرات المثبتة على طول السياج المزود بتقنية عالية.

هذه المهمة يعمل بها فقط المجندات الشابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللاتي تتراوح أعمارهن حول سن العشرين ولا يحملن أي أسلحة.