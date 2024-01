خلال 24 ساعة.. كيف أشعلت الفصائل الفلسطينية تل أبيب؟

خلال 24 ساعة فقط، استطاعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إشعال الشارع في تل أبيب، بـ3 مقاطع فيديو لم تتجاوز مدتها مجتمعه دقيقتين، لكنها تسببت في اندلاع مظاهرات في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخري، وذلك لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، فما القصة؟

في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو لا يتجاوز الـ37 ثانية، لـ3 من المحتجزين الإسرائيليين وهم «نوعا أرجماني وتايس فيرسكي ويوسي شرعابي».

علّقت الفصائل في نهاية الفيديو باللغة العربية والعبرية والإنجليزية: «انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم»، يليها: «حكومتكم تكذب».

وعلقت صحيفة «يديعوت إحرنوت» بعدها على ذلك المقطع بتقرير بعنوان «الرعب النفسي للفصائل: تنشر فيديو جديدا لثلاثة مختطفين».

وكتبت الصحيفة: «نشرت الفصائل الفلسطينية، (الأحد)، فيديو لزيادة الرعب النفسي في عائلات المختطفين، وهم نوعى أرغاماني (26 عاما)، إيتاي صابرسكي (38 عاما)، ويوسي شرابي (53 عاما)».

ورفضت الصحيفة إدراج أقوال المختطفين في الفيديو في التقرير، وتعللت بأنها على الأرجح أملاها عليهم خاطفوهم لأغراض الإرهاب النفسي والدعاية.

وفي تمام الساعة 1 والربع ظهرًا نشرت الفصائل الفلسطينية فيديو جديد بعنوان «ماذا تعتقدون»، وتتضمن المقطع مجموعة صور للمختطفين الثلاث، وتساءل مقطع الفيديو: ماذا تعتقدون أنه حدث للمحتجزين الثلاث؟: «1- قتلوا جميعًا، 2- قتل بعضهم وأصيب الآخر».

في نهاية المقطع كتب تعليق: «سنخبركم بمصيرها».

بعد هذا المقطع نشرت صحيفة «معاريف» العبرية، تقريرا عن أن الفصائل الفلسطينية تمارس حرب نفسيه على أهالي المختطفين، ولتأجيج الصراع بين المواطن الإسرائيلي وحكومة الحرب.

ولم تكد يمر بعض الوقت، إلا واندلعت المظاهرات في تل أبيب وبعض المدن الإسرائيلية، للضغط على حكومة الحرب لإتمام صفقة تبادل المحتجزين.

وفي تمام الساعة السابعة والثلث نشرت الفصائل مقطع فيديو قصير، بعنوان «نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت».

وقد تحدثت «نوعا» في المقطع الفيديو لتكشف عن مقتل تايس فيرسكي ويوسي شرعابي، بعد أن أصاب صاروخ لقوات الاحتلال المنزل الذي يتواجد فيه المحتجزين الثلاث، بينما أصيبت بشظايا في الرأس وفي أنحاء جسدها.

وأضافت: «أن ايتاي فيرسكي ويوسي شرابي لقد ماتا من نيران قواتنا، أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى البيت ونحن لا نزال على قيد الحياة».

