أول اعتراف في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالهزيمة: لن ننتصر على الفصائل

قال جدعون ساعر، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي وعضو الكنيست، في أول اعتراف داخل إسرائيل بالفشل في العدوان على غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعيدة كل البُعد عن تدمير الفصائل الفلسطينية والقضاء عليها، مضيفًا إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الحرب على غزة لا يتم وفق جداول زمنية وإنما وفق الإنجازات على الأرض.

واستبعد جدعون ساعر وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حتى لو تم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، قائلًا إن وقف الحرب دون هزيمة الفصائل الفلسطينية أمر غير وارد.

جدعون سائر: لا يوجد بديل سوى الضغط العسكري

وأضاف: «في الوضع الراهن، على حد علمي، فإن الفصائل الفلسطينية تطلب من إسرائيل الاستسلام لإملاءاتها، ولا أعتقد ولو للحظة أننا نستطيع القيام بذلك، في الوقت الحاضر، لا يوجد بديل سوى الضغط العسكري».

سموتريش: بعيدون عن تحقيق الانتصار في الحرب

وكان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، قال في وقت سابق، إنهم بعيدون عن تحقيق الانتصار في الحرب، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين أمر لا بُد منه لتحقيق الانتصار، مع القضاء على الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، أكدت العديد من وسائل الإعلام العبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في القضاء على الفصائل الفلسطينية في حربها على قطاع غزة، بعد مرور أكثر من 3 أشهر.