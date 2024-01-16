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«بحوث الإلكترونيات» ينظم ندوة عن «موازنة البرامج كأداة للإصلاح الاقتصادي»

كتب:

أحمد أبوضيف
01:06 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
جانب من الدورة

جانب من الدورة

نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، محاضرة بعنوان «موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي»؛ وتهدف المحاضرة إلى تعريف المشاركين بأهمية موازنة البرامج والأداء، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

برامج تدريبية وورش عمل مُتخصصة

وأكّدت مدير معهد بحوث الإلكترونيات أهمية موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أنَّ المعهد يحرص على تقديم برامج تدريبية وورش عمل مُتخصصة في مجال موازنة البرامج والأداء، بهدف تعريف العاملين بالمعهد بهذا النظام وكيفية تطبيقه.

قدم المحاضرة الدكتور محمد ماهر عبدالتواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تناول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإصلاح الاقتصادي، ودورها تحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة «رؤية مصر 2023».

وعلى هامش المحاضرة تمّ تدريب عملي على كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، كما تمت مناقشات حول تطبيق موازنة البرامج والأداء.

شهد فعاليات حضور المحاضرة لفيف من العاملين في معهد تيودوربلهارس، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمعهد القومي للمعايرة، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومعهد بحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.