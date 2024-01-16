«التعليم العالي»: أماكن شاغرة في الجامعات الأهلية والخاصة للحاصلين على «ثانوية 2023»

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أنّ أعمال التقديم من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي توجد بها أماكن شاغرة خلال الفصل الدراسي الثاني للطلاب الحاصلين على شهاة الثانوبة العامة 2023، ولم يستطيعوا التقدم خلال الفصل الدراسي الأول، متوسطة حتى الآن مقارنة بأعداد الأماكن الشاغرة، لافتة إلى أن هناك تعلميات مشددة بضرورة تذليل كافة العقبات تجاه الطلاب الراغبين في استكمال أعمال الدراسة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وأضافت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال استقبال الطلاب بمختلف الجامعات مستمرة يوميا سواء عبر الموقع الإلكتروني للجامعات او من خلال مكاتب التسجيل والقبول، وأنه يتم قبول الطلاب وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وجرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

وتابعت المصادر، أن الأماكن الشاغرة للطلاب تكون بكليات القطاع الطبي والصيدلة والهندسة وعلوم الحاسب والإعلام واللغات والترجمة والإدارة وباقي كليات القطاع الإنساني، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يتم بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات.