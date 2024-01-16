جراحة نادرة.. أطباء بجامعة أسيوط يستأصلون ورما وزنه 10 كيلوجرامات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام في إجراء جراحة؛ لاستئصال ورم سرطاني بأعلى الفخد الأيمن، يبلغ وزنه حوالي 10 كيلوجرامات، لسيدة تبلغ من العمر 42 سنة، مشيدًا بنجاح الجراحة بكفاءة ودقة عالية، واستئصال كامل للورم، مع الحفاظ على الضفيرة العصبية بالكامل، والدورة الدموية والعصبية للساق اليمني.

جراحة نادرة

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الفريق الطبي؛ لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية النادرة للمريضة، والتي كان من المقرر لها إجراء استئصال كامل للساق اليمني من مفصل الحوض، في إحدي المؤسسات الطبية خارج المعهد، مشيداً بتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، ودورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الحرفية والمهارة، واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التشخيصية والعلاجية؛ لخدمة المرضى المترددين عليها.

جراحات دقيقة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن المريضة كانت تعاني من عدم المقدرة علي المشي بطريقة سليمة؛ بسبب ضغط الورم علي أعصاب وعضلات الفخد الأيمن، وامتداده للعضلة الرباعية الرؤؤس بالفخذ، وتم إجراء الجراحة بنجاح؛ بعد عمل الفحوصات اللازمة، ودراسة حالة الشرايين، والأوردة، والضفيرة العصبية، وهو ما يعد استكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة التى يقوم بها المعهد فى الآونة الأخيرة، بكفاءة ومهارة عالية.

ومن جهته، أشار الدكتور هشام محمود حمزة أستاذ جراحة الأورام، ورئيس القسم بالمعهد، إلى تعافي المريضة، مع استكمالها للبرنامج العلاجي المقرر لها؛ بعلاج إشعاعي مكثف علي المنطقة الجراحية، مضيفاً أن الفريق الطبي ضم؛ الدكتور محمد اسماعيل مدرس جراحة الأورام، والطبيب عمر صلاح مدرس مساعد بالقسم، وضم فريق التخدير؛ الدكتور خالد محمد فارس أستاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد حسين مدرس مساعد التخدير، إلي جانب فريق التمريض المساعد في الجراحة.