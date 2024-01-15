رئيس جامعة أسيوط يعين وكيلا ورئيسا لأحد أقسام كلية التربية النوعية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، قرارين بتعيين اثنين من القيادات الأكاديمية، بكلية التربية النوعية بالجامعة.

وكيل كلية التربية النوعية

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن القرارات تضمنت تعيين الدكتور محمد عبد الباسط محمد درويش الأستاذ بقسم التربية الفنية، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تعيين الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار، الأستاذ بقسم التربية الفنية، رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تطوير المنظومة التعليمية

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي الكوادر الأكاديمية الجديدة، متمنياً لهما التوفيق والسداد في تطوير المنظومة التعليمية وتنمية القيم الجمالية والحضارية لدى طلاب الجامعة، وأداء رسالتهم على النحو الأمثل.

وكانت أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، اليوم الاثنين، القائمة المبدئية للمرشحين لشغل منصب العميد في 4 كليات: (الهندسة، الزراعة، الآداب، التربية النوعية)، ويتم غداً الثلاثاء فتح باب التظلمات والطعون، وذلك حتى تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس المقبل، ويتم الإعلان يوم السبت 20 يناير عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.