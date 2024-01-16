جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط.. تستمر 5 أيام

ينطلق بعد غد الخميس ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بأسيوط، وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتي تنعقد على مدار 5 أيام، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

وانتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط استعدادتها لانطلاق الامتحانات وفقا لجدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الذي اعتمدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والتي شملت عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الاعدادية لمناقشة كافة الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، فضلا عن توزيع جوابات الانتداب للمدرسين المشاركين في الامتحانات.

5 أيام امتحانات

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط كالتالي:

- يوم الخميس 18 يناير 2024، امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف٠

- يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يوم الاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة.