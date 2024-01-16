عضو بـ«الشيوخ» عن توجيهات السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات: تحسن المعيشة

قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، تؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية

وأضاف في بيان صحفي أن تلك التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري وما يدور به، منوها بأن تلك التوجيهات تساعد الفئات الأكثر احتياجا على تحسين سبل معيشتها وتحمل التبعات السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة في المنطقة ومعظم دول العالم.

تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين

وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منوها بأن ذلك كله يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن الأزمات العالمية تسببت في غلاء الأسعار بكل دول العالم الغنية والفقيرة منها، لافتا إلى أن مصر كبقية دول العالم تأثرت بشكل كبير بتلك الأزمات المتلاحقة.