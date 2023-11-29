الإسماعيلية تعلن عن أرقام الشكاوى التموينية لمواجهة غلاء الأسعار

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن أرقام الشكاوى والطوارئ الخاصة بمخالفات الأسعار للإبلاغ عن أي مغالاة بالتزامن مع الحملات اليومية على الأسواق لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين وأحكام السيطرة علي الأسواق.

وحددت محافظة الإسماعيلية أرقام مباحث التموين بالاتصال على 0643911010 أو غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية علي رقم 0643107202 أو رقم الخط الساخن الخاص بحماية المستهلك 19588 لتقديم أي شكاوى.

محافظ الإسماعيلية: حملات مستمرة لضبط الأسعار

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة مكبرة لإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

كما وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.