العقوبة الموقعة على عضو هيئة التدريس حال مخالفته مواصفات الامتحانات

كشف الدكتور محمد كمال الأستاذ في جامعة القاهرة، عن العقوبات التي توقع على عضو هيئة التدريس حال مخالفته للقواعد والضوابط العامة والخاصة بامتحانات الكليات المختلفة، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، لافتا إلى أنّ الجامعات تلتزم دومًا بكل الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحان

وأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه عند رصد أي مخالفات يتم تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحان وبناءً عليه يحال عضو هيئة التدريس لمجلس تأديب من قبل وكيل الكلية أو مجلس الجامعة، موضحًا أنّ المخالفات تتمثل في خروج الامتحانات عما جرى دراسته، أو يحتوي على أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة، أو ورود أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات، أو خروجه عن الآداب العامة و التقاليد.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت جامعة الإسكندرية في كلية الآداب ورود امتحان في مادة علم النفس التشخيصي لطلاب الفرقة الثالثة ويحمل كلمات وعبارات من أغاني نانسي عجرم وإليسا.