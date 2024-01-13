الجامعات: إعلان نتيجة الترم الأول خلال 10 أيام من انتهاء الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 يوم الخميس 25 يناير الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدأ إجازة منتصف العام السبت 27 من نفس الشهر، وتنتهي الخميس 8 فبراير المقبل.

إجازة منتصف العام الدراسي

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الترم الأول ستنتهي الأسبوع المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أعدها المجلس، على أن تُعلن النتيجة خلال 10 أيام من انتهاء الامتحانات، حيث سيتم تصحيحها إلكترونيا، مؤكداً عدم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك التزام تام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلي الأعلى للجامعات للعام الجامعي الجاري، موضحاً عدم رصد أي مشكلات بشأن امتحانات الترم الأول حتى الآن، حيث تسير بصورة منتظمة وهادئة.

وذكر «الشناوي»، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ السبت 10 فبراير 2024، على أن تستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 30 مايو، لافتا إلى إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو.