أضرار عدم الاستحمام في الشتاء.. تؤدي إلى كوارث طبية

من المحتمل أن يجعلك الطقس البارد ترغب في تجنب الاستحمام حتى نهاية فصل الشتاء، إلا أن عدم الاستحمام خلال فصل الشتاء، يسبب أضرارا كبيرة على صحة الإنسان، ويتسبب في مشكلات كبرى ظاهرة وباطنة.

عدم الاستحمام في فصل الشتاء له أضرار عديدة، في مقدمتها رائحة الجسم السيئة، وتفاقم حب الشباب، والتهابات الجلد، وأشياء أخرى سيئة يمكن أن تحدث لجسم الإنسان حال عدم استحمامه.

أضرار عدم الاستحمام في الشتاء

«جسمك يتلامس مع العديد من الأسطح الموبوءة بالجراثيم طوال اليوم، بما في ذلك هاتفك أو لوحة المفاتيح أو وسائل النقل العام»، وفقا لموقع «howstuffworks.com»، أن نقل هذه الجراثيم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وأي جروح أو خدوش يتم إهمالها يمكن أن تنقلها إلى مجرى الدم، مما يجعل الشخص عرضة لجميع أنواع الكوارث الطبية، فضلا عن تزايد فرص الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية.

عدم الاستحمام في الشتاء يؤدي إلى تراكم الأوساخ والعرق وخلايا الجلد الميتة على الجسم، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم حالة أولئك الذين يعانون من حب الشباب، كما أن عدم الاستحمام بانتظام، يمكن أن يقود إلى التهاب الجريبات، والذي يشير إلى التهاب بصيلات الشعر.

كيف يمكن أن يؤدي عدم الاستحمام إلى كوارث طبية

إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الاستحمام في الشتاء لتراكم العرق والأوساخ على الجلد، مع ظهور بقع متغيرة اللون على الجلد.

التقرير أوضح أنه رغم أن العرق في حد ذاته ليس له رائحة كريهة، فإن عدم غسل المناطق التي تتعرق بشكل متكرر، بما في ذلك تحت الذراعين والقدمين «خاصة إذا كنت ترتدي الجوارب والأحذية كل يوم»، يمكن أن يعطي رائحة كريهة للجسم، لأن البكتيريا الموجودة على الجلد والشعرك تستدرج البروتينات والأحماض الدهنية، وتنتج رائحة كريهة.

عدم الاستحمام بانتظام يمكن أيضا، أن يجعل الشخص يشعر بالحكة بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة والبكتيريا، بالإضافة إلى ذلك، إذا خدشت نفسك إلى حد أدى إلى كسر سطح الجلد، فقد تدخل البكتيريا الضارة إلى مجرى الدم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى كوارث طبية، وفقا لموقع «howstuffworks.com».