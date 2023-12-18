تحذير من الاستحمام بمياه باردة في الشتاء.. تسبب مشاكل صحية

يفضل البعض الاستحمام بماء بارد خلال فصل الشتاء، اعتقادا بأن هذه الطريقة تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة، لكن الدكتور أشرف جوهر أخصائي الباطنة والمناعة، يؤكد أن الاستحمام بماء بارد في فصل الشتاء لا يقوي جهاز المناعة، فهو اعتقاد خاطئ تمامًا لأن متوسط درجة حرارة الإنسان الطبيعي 37 درجة، لذا فإن خفض درجة حرارة الجسم، يسبب مشكلات صحية.

وخلال مداخلته في برنامج «صباح الورد»، على قناة «TEN»، أوضح أنّ هناك أبحاث أفادت بأن التعرض للمياه الباردة مدة 30 ثانية، يعمل على تقوية المناعة، ولكن الاستحمام في الشتاء بمياه باردة أمر غير صحي.

«جوهر»: الاستحمام بمياه باردة يقلل ضخ الدم في القلب

وتابع أخصائي الباطنة والمناعة، أنّ الاستحمام بمياه باردة، يقلل من نسبة ضخ الدم في عضلة القلب، وارتفاع في ضغط الدم، لذا ينصح مرضى القلب وضغط الدم وكبار السن، بتجنب هذه العادة الخاطئة، حتى لا تسوء حالتهم الصحية.

ولفت إلى شعور البعض بالنشاط عند الاستحمام بمياه باردة، وفي هذه الحالة ينصح بفترة استحمام قصيرة ومعتدلة جدًا، على عكس حمام الثلج للرياضيين، الذين يتعرضون لمجهود كبير، فإن المياه الباردة مفيدة خاصة عند الإصابة بالكدمات.