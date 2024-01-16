مخدر الزومبي.. عقار يقتل 10 أشخاص كل أسبوع في إفريقيا

حالة من القلق سيطرت على غرب أفريقيا، بعد ظهور عقار جديد يدعى «كوش»، يمثل خطرا كبيرا على النفس البشرية، إذ من المتوقع أن يحدث دمارًا كبيرًا في المنطقة، باعتباره يشبه في تكوينه وتأثيره بالهروين وعرف باسم مخدر الزومبي.

معلومات عن مخدر الزومبي المنتشر في إفريقيا

سقوط 10 قتلى بفعل الدواء كوش «مخدر الزومبي» كل أسبوع، إلى جانب أنه يقود الآلاف إلى المستشفيات بشكل دوري وسريع، وذلك بالتحديد في غرب أفريقيا وخاصة في سيراليون، إذ يسبب الإدمان الشديد، وله آثار صحية مدمرة، باعتباره يملك خصائص مشابهة للهيروين، بحسب شبكة «العربية».

مخدر الزومبي أو العقار الجديد ينتشر بسرعة كبيرة في غرب إفريقيا، ويساعد في ذلك أنه يباع بأسعار زهيدة، رغم كونه يتكون من مزيج من مواد مخدرة كثيرة منها الترامادول إلى جانب دخول عظام بشرية مطحونة في تصنيعه، ما بدوره قد يحول متعاطيه إلى «زومبي» بحسب موقع ساينس أليرت.

السلطات المحلية في غرب إفريقيا طالبت باتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار العقار الجديد، إلى جانب خضوع أي شخص يحاول الترويج له أو بيعه للمسائلة القانونية على الفور.

عقار «كوش» يحول متعاطيه إلى «زومبي»

وأثار مخدر الزومبي الذي يحول متعاطيه إلى «زومبي» حالة قلق واسعة، وفقا لموقع «ساينس أليرت».

يسبب العقار الجديد الإدمان الشديد، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في حالة تناول جرعة زائدة، إذ لم تتوقف مخاطره على الإدمان فحسب، بل يمكنه أيضًا إحداث مشاكل في الجهاز التنفسي، القلب، الجهاز العصبي والهضمي.

تداول العقار ينتشر بشكل كبير، وذلك بعدما تم رصد والإبلاغ عن وجود عقار كوش في غينيا وليبيريا بعد منع تداوله والترويج له، باعتبارهما يشتركان في حدود برية مع سيراليون.

موقع «ساينس أليرت»، أفرد تقريرًا مطولًا عن «مخدر الزومبي»، بالإشارة إلى أنه غير مكلف، ما جعل تداوله أكثر سهولة، أما عن أسباب انتشاره، فكانت لأسباب مختلفة أيضًا منها الهروب من البطالة والفقر، وأحيانًا يسبب أزمات نفسية للشخص الذي يتعاطاها.