رفع فيلم «زومبي» من دور العرض بعد تحقيقه 1000 جنيه فقط

قررت دور العرض، رفع فيلم زومبي، بطولة الفنان علي ربيع، من صالات السينما، أمس الأحد، بعد مرور نحو 67 يومًا على طرحه بدور العرض، حيث كان يُنافس في موسم أفلام عيد الفطر، قبل 9 أسابيع تقريبًا.

وحقق فيلم زومبي لـ «علي ربيع»، أمس الأحد، 1.3 ألف جنيهًا فقط، في أخر يوم عرض له، فيما اقتربت إيراداته منذ اليوم الأول من 20 مليون جنيه.

رفع فيلم زومبي بعد أيام من أزمة فيلم فارس لـ«أحمد زاهر»

ويُعد فيلم زومبي، هو ثاني أفلام موسم عيد الفطر المُبارك، الذي يتم رفعه من السينمات، بعد فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر، حيث جرى رفعه يوم 24 يونيو الماضي، بعدما حقق 421 جنيهًا فقط، فيما لازال يُعرض فيلمي «واحد تاني» لـ أحمد حلمي، و«العنكبوت» لـ أحمد السقا.

وفي سياق متصل، طُرح فيلم «زومبي»، عبر إحدى المنصات الرقمية، مطلع الأسبوع الجاري، في أول عرض له بعد السينما، وذلك ضمن حزمة من الأفلام الجديدة.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم زومبي

فيلم زومبي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

ويشهد فيلم زومبي، أحداثًا كوميدية إذ تدور حول فرقة شعبية يغني بها الفنان علي ربيع الذي يجسد شخصية مطرب، ومعه الفنان حمدي الميرغني وهو شاعر الفرقة، وخلال سفر الفرقة الشعبية بقيادة علي ربيع إلى أحد الأماكن، يدخلون بالخطأ منطقة مليئة بالزومبي ويصبحون في مواجهة معهم ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا.