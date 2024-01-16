أوسا الحلو تعلن اعتزال مهنة تدريب الأسود نهائيا: «استكفيت حرب»

أعلنت الفنانة أوسا الحلو، مدربة الأسود اعتزالها المهنة نهائياً، دون ذكر أي أسباب عن الأمر.

اعتزال أوسا الحلو مهنة تدريب الأسود

وكتبت أوسا الحلو عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله رب العالمين، أنا اعتزلت المهنة»، وعند سؤال الجمهور عن سبب اعتزالها ردت في التعليقات، قائلة: «استكفيت حرب كفاية».

محطات في حياة أوسا الحلو

يذكر أن الفنانة أوسا الحلو، معروفة في الوسط بأنها مدربة أسود منذ سنوات طويلة، نظراً لأنها ورثت المهنة من جدها الراحل محمد الحلو.

أوسا الحلو إحدى عضوات عائلة الحلو لترويض الأسود والحيوانات المفترسة، وواحدة من الأضلاع المكملة لمثلث أولاد الأسطورة محمد الحلو، الذين ورثن حب المهنة عن جدهن ووالدهن، وقررن رفع اسم الحلو في عالم تدريب الحيوانات.