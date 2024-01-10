تفاصيل تعاون هلا رشدي مع محمد الحلو في «الخير والبركة»

كشفت الفنانة الشابة هلا رشدي، عن تعاونها مع الفنان الكبير محمد الحلو في أغنية جديدة بطريقة «الدويتو»، والأغنية تحمل اسم «الخير والبركة».

هلا رشدي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات الماضية، ما جعلها تضع نفسها في مكانة فنية أكبر، وكونت عددا أكبر من الجمهور، خاصة بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس، وخوضها تجربة التمثيل مع أكرم حسني.

وأعلن وائل غنيمي مدير أعمال هلا رشدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأغنية ستكون من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأضاف «غنيمي»، أن هلا رشدي موهبة وخامة صوت يستحق الدعم دائمًا، لهذا تتشرف بالتعاون مع فنان كبير بحجم محمد الحلو، ومن المقرر أن تطرح الأغنية الجمعة المُقبل، على منصة «يوتيوب».