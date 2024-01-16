رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مركز بحوث تطوير وابتكار الدواء

عقد مركز بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لمناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة والتحضيرات الصيدلانية، والأنشطة العلمية و البحثية و الخدمية التى يقدمها المركز .

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد المنشاوي بتيسير إجراءات حصول المرضى على بعض المستحضرات الجافة التي يتم تحضيرها فى المركز وغير متوفرة بالسوق، وتوفير الدعم اللازم للمركز من الكوادر المتميزة من مختلف التخصصات، مشيدًا بأنشطة وانجازات المركز خلال عام 2023 فى مختلف التخصصات العلمية والبحثية والخدمية.

الاستشارات الدوائية

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن من ضروريات المرحلة الراهنة أن يعزز المركز من دوره فى المساهمة الفعالة فى مجال البحوث والدراسات والاستشارات الدوائية، واستحداث وإنتاج الأدوية وتطويرها، بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المجتمعية فى مجال الصناعات الدوائية، والذي يعد أحد ركائز الصناعات الإستراتيجية فى مصر.

إنجازات المركز

ومن جانبه، استعرض الدكتور السيد على إبراهيم مدير المركز، تقريرا حول إنجازات المركز وأنشطته، ودوره في مساعدة الباحثين لاستكمال أبحاثهم وإتاحة الأجهزة المتوافرة، وذلك بتحليل العينات و إجراء التجارب و الدراسات التطبيقية، إضافة إلى التعاون المثمر مع المستشفى الجامعي لتوفير بعض المستحضرات الدوائية غير المتوفرة بالصيدليات، وتلبية متطلبات المستشفى الجامعي.