محافظ أسيوط: حملات للتشجير وزراعة شتلات في مركز البداري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال التشجير وزراعة شتلات الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالمراكز والقرى مستمرة ضمن مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ بالاهتمام بزراعة الأشجار داخل المصالح الحكومية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة وذلك لزيادة المساحات الخضراء، والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات توعية بيئية

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارات المخلفات وشئون البيئة وكافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات توعية بيئية وتشجير بالقرى والمراكز لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

الأشجار المثمرة

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة بعض الشتلات وأشجار الزينة والأشجار المثمرة بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز ووائل عبد الحي رئيس الوحدة المحلية بالنواورة وعلاء عبدالرحمن عيسى مدير شئون البيئة بمعرفة القسم الزراعي وتم زراعة عدد من الاشجار المثمرة في الوحده الصحية بقريه النواورة ضمن المبادرة وجار الاستكمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور.