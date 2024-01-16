المجلس الأعلى للإعلام يشدد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالخريطة الرسمية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التزام وسائل الإعلام بالخريطة الرسمية لجمهورية مصر العربية، المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة.

وأشار المجلس، في بيان له منذ قليل، إلى أن الهيئة العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المعتمدة بالدولة المنوط بها إنتاج كل أنواع الخرائط المساحية.

يأتي ذلك بعدما لوحظ قيام بعض وسائل الإعلام، بنشر الخريطة المصرية بحدود جنوبية غير صحيحة.