طرق طبيعية لتلميع أثاث المنزل.. «كله هيبرق في 10 دقائق»

أثاث المنزل من الأشياء التي تسبب إزعاجا للسيدات، خاصة عند تراكم الأتربة عليها، فبعضهن لا يعرفن طرق تنظيف الأثاث، رغم أن المكونات موجودة في كل بيت، ويمكن في 10 دقائق تلميع الأثاث وإرجاعه جديدا كما كان بطرق طبيعية دون الحاجة إلى شراء أدوات التلميع من المحلات.

وتستعرض «الوطن»، طرق طبيعية لتلميع أثاث المنزل في أقل من 10 دقائق، وفق موقع «thespruce»، إذ يعود الأثاث وكأنه جديدا، وهي كالتالي:

خل التفاح والكحول

من بين الطرق الطبيعية لتلميع أثاث المنزل؛ خلط خل التفاح مع الكحول، إذ أنها خلطة قوية للقضاء على الأتربة وإرجاع الأثاث جديدا كما كان، ويمكن استخدام الخلطة كالتالي:

- إضافة ملعقتان من خل التفاح.

- ربع كوب من الكحول.

- ملعقتان من النشا.

- ملعقتان من عصير الليمون.

- نصف ملعقة من زيت اللافندر.

- تخلط كل المكونات مع بعضها ويمسح بها أثاث المنزل وسيرجع جديدا.

استخدام الزيوت الطبيعية لتلميع الأثاث

يمكنك استخدام زيت الليمون والزيتون لتلميع الأثاث المصنوع من الخشب، كالتالي:

- امزجي كمية متساوية من زيت الليمون وزيت الزيتون في وعاء.

- ضعي كمية صغيرة منه على قطعة قماش نظيفة.

- امسحي بها الأثاث بحركة دائرية.

- استخدمي قطعة قماش جديدة لتلميع الأثاث وإزالة الزيت الزائد.

خل الشراب

كما يمكنك استخدام خل الشراب والزيت وهو من بين الطرق الطبيعية لتلميع أثاث المنزل، كالتالي:

- امزجي ملعقة كبيرة من خل الشراب مع أخرى من زيت الزيتون في وعاء.

- قومي بتنظيف الأثاث بقطعة قماش والمزج بحركة دائرية حتى يلمع الأثاث.

- استخدمي قطعة قماش جديدة لتلميعه بشكل جيد وإزالة الزيت الزائد.

تنظيف الأثاث بالبيض

- اخلطي بيضة واحدة مع كوب من الأسيتون.

- امزجي الخليط جيدا.

- امسحي الأثاث بقطعة قماش نظيفة.

- اتركيه لمدة 10 دقائق.

- قومي بتلميع الأثاث بقطعة قماش جافة وإزالة الأتربة.