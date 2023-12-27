توزيع أثاث وأجهزة كهربائية مجانا على 250 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية

نظمت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا على 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية ميت رومي بمركز دكرنس.

تنظيم معرض جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل سويا مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الدقهلية، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.