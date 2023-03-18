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فرش بيتك بالكامل بـ120 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأثاث بدمياط

كتب:

سعيد رمضان
04:36 م | السبت 18 مارس 2023
اسعار الاثاث

اسعار الاثاث

قال جمال خشبة، عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الأثاث تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، كما أن أسعار الغرف والأثاث بشكل عام تختلف من مكان لآخر حسب الموديل والدهانات ونوع الخشب والأبلاكاش المستخدم في صناعة الغرف، وتحتاج الغرفة ما بين 35 إلى 40 لوح خشب في المتوسط.

 

أسعار الأثاث 

وأوضح خشبة في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر غرفة النوم يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه في المتوسط، ويتراوح سعر الأنتريه ما بين 18 إلى 30 ألف جنيه، بحسب نوع وكمية الخشب المستخدم ونوع السفنج والقماش.

وتابع عضو «أثاث دمياط» أن سعر غرفة الأطفال يتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه، كما يتراوح سعر غرفة الصالون ما بين 25 إلى 40 ألف جنيه في المتوسط، وسعر السفرة يبدأ من 25 ألف جنيه، موضحاً أن الأسعار تختلف من مكان لآخر، كما أنه يوجد في دمياط جميع الأذواق والمستويات، ما يعني أن متوسط فرش الشقة بالكامل حوالي 120 ألف جنيه في المتوسط.

 

مصر مصدرة للأثاث

وأشار عضو شعبة الأثاث بدمياط، إلى أن مصر تصدر الأثاث إلى العديد من الدول العربية مثل السودان والعراق وليبيا والأردن، بينما تستورد مصر الأخشاب والأبلاكاش من روسيا ورومانيا والسويد، كما أن هناك ركودا في سوق الأثاث بسبب الأسعار، ومن المتوقع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب مواسم الأعياد، موجهاً النصيحة للمواطنين بالشراء من أماكن موثوقة.

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بقلم سعيد رمضان