بعد انفصال ياسمين والعوضي.. بماذا تنبأت ليلى عبداللطيف لـ3 فنانين قبلهما؟

لا تزال حالة من الصدمة تنتاب الوسط الفني، بعد تحقيق نبوءة عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، التي تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في عام 2024، وهو ما تحقق بعد مرور 15 يوما فقط من توقعاتها.

إعلان ياسمين عبد العزيز والعوضي انفصالهما خلال الساعات الماضية، أعاد للأذهان عدد من توقعات ليلى عبداللطيف للفنانين في السنوات الماضية، والتي تحققت بالفعل، وآخرها انفصال الثنائي ياسمين والعوضي.

توقعات خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف للفنانين تتحقق.. آخرهم ياسمين عبد العزيز والعوضي

قبل عام 2022، توقعت ليلى عبداللطيف وفاة فنان لبناني شهير، وهو ما ربطه الجمهور بوفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، لتتحقق توقعاتها.

عام آخر كان كفيلا بتحقيق نبوءة خبيرة الفلك، ليلى عبد اللطيف بخصوص الفنانين، حيث أكدت قبل بداية عام 2023، أن هناك فاجعة ستصيب فنانا سوريا كبيرا، إلا أنه لم يمر سوى 7 أيام حتى وفقد الفنان جورج وسوف نجله وديع، في واقعة هزت الوسط الفني مطلع عام 2023.

ماذا حدث للفنانين بعد توقعات ليلى عبد اللطيف؟

محمد رمضان أيضًا كان بطلا لتوقعات ليلى عبد اللطيف، قبل بداية عام 2023، لكنه كان عكس التوقعات السابقة، حيث تنبأت له ببطولة عمل درامي سيحقق نجاحا ضخما، وهو ما تحقق في مسلسل جعفر العمدة الذي اكتسح السباق الرمضاني السابق.

وتداول رواد السوشيال ميديا اسم ليلى عبد اللطيف، خلال الساعات الماضية، بعد تحقيق توقعها بشأن انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي.