بعد أقل من أسبوع.. توقع جديد لخبير الأبراج ليلى عبد اللطيف يتحقق في دولة أوروبية

سلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا، من المتوقع أن تجتاح بعض الدول، وهي آتية لا محالة وستتسبب في موجة من الخوف والقلق في عدة دول، هكذا توقعت خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، ضمن توقعاتها التي ما زالت حديث العالم، إذ تحققت 3 نبوءات أشارت إليها وبخاصة زلزال اليابان وخسائر الملياردير إيلون ماسك، فضلا عن اكتشاف علاج جديد لنوع من أنواع مرض السرطان.

توقعات ليلى عبداللطيف

ليلى عبداللطيف، أكدت في تصريحات تليفزيونية لها، أن عام 2024 ستظهر فيه الأوبئة وأكثرها متحورات فيروس كورونا، وستفرض بعض الدول على مواطنيها ارتداء الأقنعة أو الكمامات مرة أخرى للوقاية والحد من انتشار الفيروس، وهو ما حدث في دولة إسبانيا، إذ أعلنت فرض الكمامة بشكل فوري، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

مونيكا جارسيا وزيرة الصحة الإسبانية، قالت في تصريحات لقناة TVE الإسبانية، إن قرار ارتداء الكمامة جاء للحماية والوقاية من انتشار الفيروس: «الشيء الوحيد الذي نعرف أنه يمكنه الحد من الأوبئة ويحمي الناس هو الكمامة، لذا هو إجراء منطقي ومدعوم علميًا ومقبول على نطاق واسع من جانب المواطنين»، وهو ما يدل على تحقق رابع توقعات ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج الشهيرة.

ماذا يحدث مع ليلى عبداللطيف؟

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، كانت قد توقعت حدوث زلزال مدمر في اليابان في عام 2024، وهو ما تحقق بالفعل وشهدت اليابان زلزالا مدمرا أوقع بضحايا ومزيدا من الخسائر في المنشآت والبنية التحتية.

ليلى عبداللطيف، توقعت أيضا حدوث تفجير لأحد البنوك في إحدى الدول لم تسمها: «سنشهد حادث تفجير لأحد البنوك وسيحدث عنه ضحايا»، متوقعة أن يتم يتوصل العلماء لاكتشاف طبي مذهل بخصوص مرض آلزهايمر: «هذا الاكتشاف سيعطي آمالا كثيرة لمرضى آلزهايمر في 2024، وبخاصة كبار السن بتمضية ما تبقى من العمر دون معاناة».