2024 عام «الضربة القاضية» لإسرائيل.. مفاجآت تكشفها ليلى عبد اللطيف

ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حربها الوحشية على غزة منذ أكثر من 3 أشهر، ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، لكن عام 2024، قد يشهد مفاجآت كثيرة بشأن دولة الاحتلال، ستغير المنطقة وتؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة في إسرائيل، وفق خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف.

هل تنتهي دولة الاحتلال الإسرائيلي؟

خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أكدت في تصريحات تليفزيونية، أن عام 2024 سيحمل مفاجآت صادمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ ستتعرض لانقلاب شعبي وسياسي كبير، فضلا عن الفشل العسكري في 3 حروب بينها حرب غزة، ما يضعها في ورطة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية: «هذا العام سيكون عام الفشل لإسرائيل».

مفاجآت دولة الاحتلال الإسرائيلي في 2024، لم تنته عند الفشل العسكري والانقلاب السياسي بحسب ليلى عبداللطيف، بل ستمتد إلى سقوط دولة الاحتلال، بعد عدم تمكنها من تحقيق أهدافها في غزة: «كل الأهداف العسكرية اللي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب، سواء تحرير المحتجزين، أو القضاء على المقاومة الفلسطينية، لن تتحقق، وستسقط أمام صمود الفصائل الفلسطينية التي تسطر بطولات، وتجعل أهداف إسرائيل في مهب الريح، ما يؤدي إلى سقوطها».

مفاجآت بشأن تبادل الأسرى

قضية تحرير الأسرى الفلسطينيين ستشهد مفاجآت لن يتوقعها أحد، وستفرض الفصائل الفلسطينية شروطها ونفسها بشكل أكبر، خاصة بعد حدوث عمليات انسحاب مفاجئ من الضباط والجنود الإسرائيليين من أرض غزة، وفق خبيرة الأبراج: «كل الأحداث القادمة في المعركة ستؤدي إلى انتصار فلسطين وتحرير غزة».

فلسطين ستشهد أكبر عملية عسكرية في تاريخها، ستتجاوز عملية طوفان الأقصى، التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي، وستقوم بها الفصائل الفلسطينية بداية من غزة وصولا إلى الضفة الغربية، وهو ما يحدث إرباكا وذهولا في المجتمع الإسرائيلي، بحسب خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف: «العملية ستكون صادمة، وسيكون هناك تعزيزات بطول الخط على حدود فلسطين المحتلة استعدادا لكل التطورات والأحداث المفاجئة، وستؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة،