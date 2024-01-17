رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

3 خطوات للتخلص من الطاقة السلبية قبل النوم (فيديو)

كتب:

مريم جاد
03:55 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
الدكتورة حنان زينال خبيرة علم الطاقة

الدكتورة حنان زينال خبيرة علم الطاقة

قالت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إنه يمكن العلاج بالطاقة بإدخال إيجابية لجسم الإنسان وإخراج أخرى سلبية، وهذا يساعد على إعادة بناء الجسم يوميا.

وضع القدمين في ماء دافئ بالملح

أضافت الدكتورة حنان زينال، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان يجب أن يتخلى عن طاقته السلبية قبل النوم، وذلك من خلال وضع القدمين في ماء دافئ بالملح الخشن وخل لفترة بسيطة، ثم الابتعاد عن السيراميك ويفضل أن يكون بلاط أو رخام أو السير في الرمل.

ولفتت الدكتورة حنان زينال، إلى أنه بعد الانتهاء من الماء يجب أن نتنفس بعمق، مشددة على أهمية تغطية أسلاك الكهرباء في المنزل بالمعدن، قائلة: «المعدن بيسحب الكهرباء وبيدي طاقة».

التهوية للعلاج بالطاقة

وشددت الدكتورة حنان زينال، أن تنظيف المنزل والتهوية، من إحدى وسائل العلاج بالطاقة، مشيرة إلى أهمية الزراعة الطبيعية في المنزل والابتعاد على الزراعة الصناعية لإعطاء الإنسان طاقة إيجابية وليست سلبية.

اقرأ المزيد:

خبير طاقة تحذر من خسوف القمر: «آثار سلبية تنتظركم.. ناموا بدري»

خبيرة أبراج تحذر من أول قمر مكتمل في 2022.. طاقة سلبية تنتظركم

كيفية قضاء رأس السنة بدون طاقة سلبية.. ابعد عن النور الأبيض

خبيرة طاقة مكان تنصح بعدم الشراء من عروض التخفيضات: ستصيبك بشحنة سلبية

خبيرة أبراج تحذر من الاثنين المقبل: مربع فلكي ينشر طاقة سلبية وكوارث

خبيرة أبراج: «أي شخص يصدر لنا طاقة سلبية في 2021 اعلموا له بلوك»

خبيرة طاقة مكان عن القلق من كورونا: بلاش أخبار سلبية واسمعوا أغاني

طاقة سلبية وعدم قدرة على العمل.. تأثيرات الطقس الحار على الفرد

حفظي: أتواصل مع معارفي الفترة الحالية.. السوشيال مليان طاقة سلبية
بقلم مريم جاد