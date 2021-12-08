كيفية قضاء رأس السنة بدون طاقة سلبية.. ابعد عن النور الأبيض

استعرض برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي يُعرض على قناة «cbc»، فقرة تحت عنوان «كيف تقضي رأس السنة بدون طاقة سلبية»، وذلك مع الإعلاميات إيمان عز الدين، وهبة الأباصيري ومنى عبد الغني، إذ كشفت كل من الإعلاميات الثلاث عن الأخطاء التي من الواجب تجنب القيام بها في ليلة رأس السنة لمنع الطاقة السلبية.

نصائح لقضاء رأس السنة بدون طاقة سلبية

وجاءت على رأس تلك النصائح، عدم وضع صورة على التورتة وعدم وضع صورة شخصية بجانب ألعاب نارية أو شموع، والتحكم في درجة الإضاءة، ومحاولة الابتعاد عن النور الأبيض أو تقليله ويفضل استخدام اللون الأصفر، وعدم التصوير صورة سيلفي بمفردك، وجعل الصور جماعية لتكوين ذكريات طيبة عن هذه الليلة.

كيف تغير نظرة الناس إليك

كما استعرض البرنامج فقرة أخرى تحت عنوان «كيف تغير نظرة الناس إليك»، إذ قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إنه ليس من الطبيعي أو من الجيد أن نجد شخصا يشكرون ويشيدون بك طوال الوقت، «لازم تعرف إننا كلنا فينا عيوب وإن الآراء الإيجابية اللي بتجيلنا طول الوقت مش بالضروري تكون حقيقية»، مؤكدة أن عدم تتبع عيوب الآخرين من أهم القواعد الأخلاقية التي لا بد من اكتسابها.

إرضاء الجميع أمر مستحيل

فيما ذكرت الإعلامية هبة الأباصيري أن إرضاء الجميع أمر مستحيل، مبينة: «رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك»، موضحة أن نظرة الثقة التي يمتلكها الشخص ذاته تكسبه ثقة الآخرين أيضا، وتغير نظرة الناس إليه، «اللي بيحبك بجد هيقدر يشوف عيوبك مميزات».