أحمد ومنة.. العروسان من «إسكندرية» والمعازيم من «سيوة»: خطوبة وفسحة

جمعت بين شغفها باستكشاف مصر الجميلة والاحتفال بخطبتها، لتقرر منة الله محمود، ابنة مدينة الإسكندرية، السفر وخطيبها أحمد السيد وأفراد أسرتيهما أكثر من 10 ساعات؛ للوصول إلى واحة سيوة، وإقامة حفل الخطبة.

لم تلقَ الفكرة ترحيباً فى البداية، واضطرت العروس إلى إقناع أسرتها بها؛ لاستكشاف أرض السحر والجمال «سيوة»، وبالفعل كانت الخطبة غير تقليدية، معظم المعازيم من أهالى سيوة، الذين أصروا على مشاركة الأسرة فرحتها، وارتدى العريس الزى السيوى، المستمد من الثقافة المغربية، وطلت العروس بفستان مستوحى من الثقافة الأمازيغية، صُمم لها خصيصاً خلال خمسة أيام فقط.

على أنغام أغانى أهل سيوة، بدأ الحفل بتقديم فقرات الفلكلور السيوى، بحسب «منة»: «سمعنا أغانى وكلمات جميلة أول مرة نسمعها، حتى الرقص كان مختلف، ولأول مرة نعرف إنه موجود عندنا فى مصر الثقافة والفن ده، واتأكدنا إن أكتر قرار صح أخدناه فكرة الخروج بالأهل والخطوبة بمكان جديد».

تتمنى العروس لكل المواطنين زيارة الأماكن الساحرة فى مصر: «سيوة مكان واحد جامع بين جمال وجو الصحراء بالنخل، مع الواحات والخضرة».

سفر العائلتين وتنظيم الحفل والأزياء كلف العروسين 25 ألف جنيه، وكان من الممكن إنفاق أضعافه لإقامة حفل خطبة تقليدى، فضلاً عن خصوصية الحفل، الذى أقيم بين أحضان التاريخ والطبيعة بسيوة وبالزى التقليدى، ما أثر كثيراً فى نفسية «منة»: «أعادنا إلى أحضان الماضى والتاريخ، وشعرنا بالفعل أننا أبناء هذه الأرض المباركة».