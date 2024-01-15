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خبير سياحي: إدراج واحة سيوة ضمن أجمل قرى العالم

كتب:

هاجر عمر
12:19 م | الإثنين 15 يناير 2024
واحة سيوة

واحة سيوة

قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن واحة سيوة هي مكان متفرد تحتوي على الجمال والراحة والاستشفاء، لافتا إلى أنه تم تصنيفها ضمن 54 قرية سياحية وحصدت المركز الثاني على مستوى العالم قبل تصنيفها من قبل السياحة العالمية بأنها ضمن أجمل القرى بالعالم.

موارد طبيعية وبشرية فريدة

وأضاف «العماري» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن واحة سيوة تحتوي على موارد طبيعية متنوعة منها البحيرات المالحة والعذبة والكثبان الرميلة، كما تتميز بحسن ضيافة أهلها.

أهالي سيوة 

وأوضح الخبير السياحي أن السياحة في الوقت الراهن تعتمد على التعامل مع حضارات مختلفة وهو ما يتوافر بشدة من خلال التعامل مع سكان سيوة الذين يتعاملون وفق ثقافتهم الخاصة.

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بقلم هاجر عمر