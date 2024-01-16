باستخدام أسلحة محرمة دوليا.. إسرائيل تقصف بلدة كفركلا في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة كفركلا في جنوب لبنان باستخدام أسلحة محرمة دوليًا، وهي قنابل الفسفور الأبيض وفقما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

مدفعية الاحتلال تقصف بلدة كفركلا في لبنان

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد قامت مدفعية الاحتلال بالاعتداء على قرى وبلدات ومنها كفركلا في جنوب لبنان، حيث أكدت مصادر ميدانية أن البلدة تم قصفها بقنابل فسفورية وهي أسلحة محرمة دوليا.

يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال بعض المنازل في بلدة كفركلا في جنوب لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة حولا وميس الجبل والعباسية الحدودية.

وبحسب المعلن فإن القنابل الفسفورية تسبب العديد من المشاكل الصحية منها حروق من الدرجة الثالثة، والدخان يمكن أن يقتل أي كائن حي في نفس منطقة القصف في منطقة قطرها 150 مترا تقريبا.

منشورات على أهالي بلدة كفركلا

يشار إلى أن في وقت سابق من صباح اليوم، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المنشورات في أجواء بلدة كفركلا جنوب لبنان، طالبت فيها أهالي البلدة بمنع أنصار المقاومة من إطلاق الصواريخ للحفاظ على سلامتهم.

وكتب على المنشورات التي تداولها أهالي البلدة: «إلى سكان جنوب لبنان.. من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي.. عمليات كهذه ستؤدي إلى رد قاس.. من أجل سلامتكم لا تكونوا ذنبا للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم».