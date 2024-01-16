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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة كفركلا في لبنان

كتب:

شريف سليمان
06:45 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
مدفعية الاحتلال

مدفعية الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة كفركلا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

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بقلم شريف سليمان