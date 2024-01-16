مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة كفركلا في لبنان كتب: شريف سليمان 06:45 م | الثلاثاء 16 يناير 2024 مدفعية الاحتلال أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة كفركلا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مدرسة شهداء الثانوية في مخيم المغازي بغزة مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها لعدة بلدات في جنوب لبنان مدفعية «الاحتلال الإسرائيلي» تواصل قصف عدة مناطق في خان يونس مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط غزة مدفعية الاحتلال الاحتلال لبنان إسرائيل كفركلا بقلم شريف سليمان